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Gazze'de binlerce kişi 'Büyük Dönüş' yürüyüşünün yıldönümünü anmak için toplandı

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Bir Filistinli protestocu, İsrail güçleri tarafından öldürüldü
Gazze'de binlerce kişi 'Büyük Dönüş' yürüyüşünün yıldönümünü anmak için toplandı

Gazze Şeridi'nde binlerce kişi, İsrail'le sınır hattı boyunca düzenlenen 'Büyük Dönüş' yürüyüşünün başlangıç yıldönümü anmak için toplandı.

Birleşmiş Milletler'e göre, Mart-Aralık 2018 döneminde yapılan protesto eyleminde 189 Filistinli ve bir İsrail askeri hayatını kaybetmişti.

Eylemlerde, Filistinli mültecilerin şimdi İsrail olan atalarının topraklarına dönüş hakkı savunuluyordu.

BM'nin yaptığı soruşturmada, İsrail askerlerinin savaş suçu işlemiş olabileceği sonucuana varılmıştı. İsrail ise bu suçlamayı reddediyor.

Kudüs'teki BBC Muhabiri Yolanda Knell, eylemlerin İsrail ve Gazze'yi yöneten Hamas arasındaki kırılgan suküneti ciddi bir sınavdan geçireceğini söylüyüyor.

Mısır ve BM, Filistinli militanların İsrail'e roket attığı, İsrail'in de Gazze'deki onlarca hedefi savaş uçaklarıyla vurduğu son bir haftanın ardından, gerilimin daha da yükselmemesi için taraflarla müzakereler yürütüyor.

Sınır hattında büyük kalabalıkların toplanması beklenirken, İsrail bölgeye keskin nişancılar da dahil ek askerler konuşlandırdı.

Daha önceki eylemlerde Gazzeli eylemciler İsrail askerlerine taş ve molotof kokteylleri atmıştı.

İsrail Ordusu ise, askerlerinin sadece Filistinliler'in İsrail topraklarına geçmeye çalışmasını durdurmak ve İsrailli sivilleri korumak için ateş açtığını iddia ediyor.

Filistinli yetkililer. bir Filistinli'nin gece saatlerinde sınır hattında İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü belirtti.

İsrail hükümeti geçen yılki gösterilerde "teröristlerin eylemleri, İsrail topraklarına geçip saldırı düzenlemek için kullandığını" iddia ediyordu.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin kurduğu soruşturma komisyonu ise 30 Mart ile 31 Aralık arasında 189 Filistinli'nin öldürülmesini inceledi.

Komisyonun raporunda, ölenlerin 35'inin çocuk, üçünün üzerlerinde açık işaretler bulunan sağlık görevlileri ve iki gazeteci olduğu belirtilmişti.

Soruşturmada ayrıca, İsrailli keskin nişancıların, çocuklara, sağlık görevlilerine ve gazetecilere, açıkça tanınır olmalarına karşın ateş açtıklarına inanmak için yeterli neden olduğu söylenmişti.

Komisyon, eylemler sırasında dört İsrail askerinin yaralandığını bir İsrail askerinin de protesto düzenlenen bir günde, ancak protesto yerlerinin uzağında öldürüldüğünü saptamıştı.

Nefsi müdafaa halleri dışında, çatışmalarda doğrudan yer almayan sivillere ateş açılması bir savaş suçu.

İsrail ise, komisyonun bulgularını reddetti.

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