Gazze'de ölü sayısı 8 bini geçti; halk BM yardım tesislerine girdi

İsrail ablukası altındaki Gazze'de binlerce kişi Birleşmiş Milletler kontrolündeki yardım depolarına girerek un ve temel hijyen ürünlerini aldı. BM yetkilisi, bunun artan çaresizliğin ve kamu düzeninin bozulduğunun bir işareti olduğunu söyledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere Filistinliler arasında ölü sayısının 8.000'i geçtiğini duyurdu. Bakanlık, bu sayıya 3.300'den fazla çocuk ve 2.000'den fazla kadının da dahil olduğunu kaydetti.

Enkaz altında 1.700 kişinin mahsur kaldığı belirtiliyor. İsrail kara harekatını sürdürdükçe bu rakamın daha da hızla artması bekleniyor.

İsrail ordusu, son 24 saat içinde aralarında Hamas komuta merkezleri, gözlem noktaları ve tanksavar füze fırlatma mevzilerinin de bulunduğu 450'den fazla militan hedefinin vurulduğunu kaydetti. Gece boyunca Gazze'ye daha fazla kara gücü gönderildiği belirtildi.

Hastane çevresi vuruldu

Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi yakınlarında yaşayanlar İsrail hava saldırılarının gece boyunca hastane kompleksinin yakınlarını vurduğunu ve tesise giden birçok yolu kapattığını söyledi.

İsrail, Hamas'ı hastanenin altında gizli bir komuta merkezi bulundurmakla suçluyor.

Saldırılarda yaralanan hastalarla da dolu olan Şifa'da on binlerce sivil barınıyor.

Hava saldırılarının 12,000 kişinin barındığı Al-Kuds Hastanesi'nin 50 metre kadar yakınını vurduğu belirtildi.

İsrail bir haftadan uzun bir süre önce hastanenin boşaltılmasını emretmiş, ancak bunun solunum cihazına bağlı hastalar için ölüm anlamına geleceği belirtilerek çağrıyı reddetmişti.

"Sivil düzen bozulmaya başladı"

BM Filistinli mültecilere yardım kuruluşunun (UNRWA) Gazze sorumlusu Thomas White, depolara yapılan baskınların "üç haftalık savaşın ve Gazze'ye uygulanan sıkı kuşatmanın ardından sivil düzenin bozulmaya başladığının endişe verici bir işareti olduğunu söyledi. White, "İnsanlar korkmuş, sinirli ve çaresiz" dedi.

UNRWA, İsrail'in Mısır'dan sadece küçük bir miktar yardımın girişine izin verdiğini, bunun da bir kısmının girilen depolardan birinde saklandığını söyledi.

Gazze'de yüz binlerce insana temel hizmetler sağlayan UNRWA, bölgedeki okullarını çatışma nedeniyle yerlerinden edilen Filistinlilerin barındığı sığınaklara dönüştürdü.

Ajans sözcüsü Juliette Touma, insanların dört tesise girdiğini kaydetti.

Rehine pazarlığı

Bu arada Hamas'ın Gazze'deki üst düzey lideri Yehia Sinwar, İsrail'in hapishanelerinde tuttuğu binlerce Filistinlinin tamamını serbest bırakması halinde Filistinli militanların tüm rehineleri serbest bırakmaya "derhal hazır" olduğunu söyledi. İsrail askeri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari ise bu teklifi "psikolojik terör" olarak nitelendirdi.

İsrailli rehinelerin aileleri cumartesi günü Başbakan Benjamin Netanyahu ile bir araya geldi ve İsrail'de tutulan Filistinli mahkûmların takas edilmesine destek verdiklerini ifade etti.

İsrail ordusu Gazze'deki kara operasyonlarını kademeli olarak genişlettiğini açıklarken topyekûn bir işgalden söz etmekten kaçındı.

Gazze genelinde 1,4 milyondan fazla insan evlerini terk etti ve neredeyse yarısı BM okullarına ve sığınaklarına akın etti.