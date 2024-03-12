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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Dünya gelecek günlerde çok fazla sayıda açlıktan ölüme tanık olacak

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ablukası ve engellemeleri nedeniyle insani yardımların yeterince ulaşmadığı Gazze'nin kuzeyinde açlıktan ölümlerin artacağı uyarısında bulundu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Dünya gelecek günlerde çok fazla sayıda açlıktan ölüme tanık olacak

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından, İsrail'in insani yardımların girişine engel olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki açlıktan ölümlere ilişkin açıklama yayımlandı.

Gazze'nin kuzeyine karadan çok az insani yardım ulaştığı ve yeterli olmadığı vurgulanan açıklamada, "Dünya gelecek günlerde çok fazla sayıda açlıktan ölüme tanık olacak." ifadeleri kullanıldı.

Yardımların yetersizliği nedeniyle açlığın Gazze'nin kuzeyindeki halkı yok edeceği bildirilen açıklamada ayrıca İsrail'in yardım bekleyen Filistinlileri bombalamasına dikkat çekildi.

"Gazze'de az miktarda yiyeceğin bedeli ölüm olabiliyor"

İsrail'in aç susuz bıraktığı Filistinlileri bombalamayı rutin haline getirdiği belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun ise bunu sadece ekranlardan izlediği ifade edildi.

"Gazze'de az miktarda yiyeceğin bedeli ölüm olabiliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası topluma Gazze'nin kuzeyindeki halkı açlıktan ve ölmekten kurtarma çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun, bu sabah Gazze Şeridi'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 7 kişi ölmüş, 20'den fazla kişi yaralanmıştı.

İsrail'in mart ayının başında insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

Ramazan ayının ilk gününde 2 bebeğin daha yaşamını yitirmesiyle Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

Birleşmiş Milletler, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapmıştı.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

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