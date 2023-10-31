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Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı

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İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi.
Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi verdi.

İşgal güçlerinin Gazze'de 85 hükümet binasını yerle bir ettiğini ifade eden Maruf, şunları söyledi:

"İsrail, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil.

Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı. İsrail ordusu, 908 aileye katliam uygulayarak binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Saldırılarda 35 gazeteci, 124 sağlık çalışanı ve acil kurtarma ekiplerinden 18 sivil savunma elemanı hayatını kaybetti."

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