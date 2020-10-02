Gece artıp 24 Saat içinde kaybolan kaşıntı hangi hastalığın belirtisi?

Bir cilt hastalığı olan ve kronik hale geldiğinde kişiyi oldukça zorlayan ürtikerin en sık rastlanan belirtileri; dudaklar, göz çevresi ve genital bölge dâhil olmak üzere vücudun her yerinde kırmızı renkte kabarcıkların görülmesi. Ürtiker şikayetlerinin arttığı zaman dilimi ise gece saatleri oluyor.

Ürtiker nedir, neden olur?

Kronik ürtiker tedavi edilebilir mi?

Ürtiker ile anjioödem arasındaki fark nedir?

Anjioödem ne zaman geçer?

Ürtiker bulaşıcı bir hastalık mıdır?

Ürtiker tedavi edilmezse ne olur?

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1 Ekim Dünya Ürtiker Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, "Ürtiker ya da halk arasında daha çok bilinen adıyla kurdeşen; vücudun her yerinde görülebilen kaşıntılı deriden kabarık, kızarık döküntüler ile karakterize bir deri hastalığıdır. Döküntülerin en önemli özelliği kaşıntılı olması ve genellikle 24 saat içerisinde kendiliğinden kaybolmasıdır. Dudak ve göz kapaklarında şişme de (ödem) görülebilir. Bu tabloya anjioödem adı verilir.

Ürtikerin neden olduğu şikâyetler hastaları geceleri daha çok etkilemektedir. Ürtiker, bulaşıcı bir hastalık değildir" diye konuştu.

Ürtiker ve anjioödem aynı hastalık mı?

Zaman zaman ürtikere eşlik eden anjioödem ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Özlem Su Küçük, “Ürtiker ve anjioödem beraber görülebilir veya ayrı ayrı ortaya çıkabilir. Anjioödem, deride ve mukozalarda (dil, dudak, ağız, genital bölge) şişlik ile kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Şiddetli ürtiker olgularına anjioödem ve solunum sıkıntısı da eşlik edebilir veya tek başına anjioödem atakları görülebilir.

Anjioödemin geçmesi ne kadar sürer?

Anjioödemin gerilemesi 72 saati bulabilir. Anjioödem ve ürtiker, anafilaksinin (alerjik şok) deri bulgusu olabilir, bu nedenle solunum ve kardiyovasküler sistem değerlendirmesi hayati öneme sahiptir” açıklamasını yaptı.

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon ürtiker hastası var

Akut ve kronik olmak üzere iki çeşit ürtiker olduğunu belirten Prof.Dr. Özlem Su Küçük, "6 haftadan kısa süren ürtikere 'Akut Ürtiker' diyoruz. Akut ürtiker, çocuklarda daha sık görülüyor.

Akut ürtikere hangi faktörler sebep olur?

Toplumun yaklaşık dörtte biri, hayatının bir döneminde akut ürtiker atağı geçiriyor. Akut ürtikere neden olan etmenler, enfeksiyon, ilaçlar ve gıdalardır.

Kronik ürtiker en çok kimlerde görülüyor?

6 haftadan uzun süren ürtiker ataklarına 'Kronik Ürtiker' adı verilir. Toplumda yüzde 0,5-1 oranında görülür. Kronik ürtiker 20-40 yaş arasında, genç erişkinlerde ve özellikle kadınlarda erkeklere oranla iki kat sıktır.

Ürtiker hastalığı 20-25 yıl sürebiliyor