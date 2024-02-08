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Geçen ay, "en sıcak ocak" olarak kayıtlara geçti

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Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre geçen ayın şimdiye kadar kaydedilen "en sıcak ocak" olduğu duyuruldu.
Geçen ay, "en sıcak ocak" olarak kayıtlara geçti

Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, geçen ayın ortalama yüzey hava sıcaklığı 13,14 derece ölçüldü.

Bu ölçüm, ocak için 1991-2020 ortalamasının 0,70 derece, 2020'de kaydedilen bir önceki en sıcak ocak ayının da 0,12 derece üzerinde oldu.

Açıklamada böylece son 8 ayın üst üste kaydedilen en sıcak aylar olduğu belirtilerek, son 12 aydaki (Şubat 2023 - Ocak 2024) küresel ortalama sıcaklığın 1991-2020 ortalamasının 0,64 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bilgisi verildi.

Bölgeler arası farklılıklar

Avrupa'da geçen aya ait sıcaklıklar, kuzey ve güney bölgelerde farklılık gösterdi. İskandinav ülkelerinde 1991-2020 ortalamasının çok altında olan sıcaklıklar, güney ülkelerde bu ortalamanın çok üstünde ölçüldü.

Sıcaklıklar, Doğu Kanada, Kuzeybatı Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da ortalamanın oldukça üzerinde seyrederken Batı Kanada, Orta Amerika ve Doğu Sibirya'nın çoğunda ise ortalamanın altında kaydedildi.

Açıklamada Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess'in "Sera gazı emisyonlarındaki hızlı azalma, küresel sıcaklıkların artışını durdurmanın tek yoludur." uyarısına yer verildi.

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