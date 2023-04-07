Gençler Birliği, Girne virajını geçti: 1-2... Ligde 3. Sıraya yerleşti...

AKSA Birinci Lig'de zirve mücadelesi yapan Pera Larnaka Gençler Birliği deplasmanda Girne Halk Evi'ni 2-1 mağlup etti.
İlk yarıda Tahir'in golüyle geriye düşen kırmızı siyahlılar ikinci yarıdaki dönüşüyle kritik üç puana imza attı.
Emir Dolu ile beraberliği yakalayan Gençler Birliği 90.dakikada kaptan Ertan Bulut'un golüyle 2-1 galip gelmeyi başardı.
İskele temsilcisi bu sonuçla puanını 45'e yükseltti ve 3.sıraya yerleşti.
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