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Gençler Birliği, Girne virajını geçti: 1-2... Ligde 3. Sıraya yerleşti...

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AKSA Birinci Lig'de zirve mücadelesi yapan Pera Larnaka Gençler Birliği deplasmanda Girne Halk Evi'ni 2-1 mağlup etti.
Gençler Birliği, Girne virajını geçti: 1-2... Ligde 3. Sıraya yerleşti...

AKSA Birinci Lig'de zirve mücadelesi yapan Pera Larnaka Gençler Birliği deplasmanda Girne Halk Evi'ni 2-1 mağlup etti.

İlk yarıda Tahir'in golüyle geriye düşen kırmızı siyahlılar ikinci yarıdaki dönüşüyle kritik üç puana imza attı.

Emir Dolu ile beraberliği yakalayan Gençler Birliği 90.dakikada kaptan Ertan Bulut'un golüyle 2-1 galip gelmeyi başardı.
İskele temsilcisi bu sonuçla puanını 45'e yükseltti ve 3.sıraya yerleşti.

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