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‘Gerçek hayattaki James Bond’un mezar taşına ‘007’ eklendi

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Filme uyarlanan James Bond kitap serisini kaleme alan Britanyalı yazar Ian Fleming’e ilham kaynağı olduğu düşünülen Britanyalı ajan James Charles Bond’un mezar taşına serideki kod adı ‘007’ eklendi.
‘Gerçek hayattaki James Bond’un mezar taşına ‘007’ eklendi

Mirror’daki habere göre gerçek hayattaki James Bond’un Galler’in Swansea kentindeki mezarına torunu Stephen Phillips tarafından kod adı eklendi. Phillips, 1995’te 89 yaşında hayatını kaybeden dedesinin ölene kadar ajan olduğunu açıklamadığını belirterek, “Dedemin, 2’nci Dünya Savaşı sırasında donanmada istihbarat biriminin başındaki Fleming’in emrinde çalıştığını yıllar sonra öğrendim” dedi.

İncelediği belgeler sayesinde metal işçisi olduğunu sandığı dedesinin Fleming’in emrindeki özel harekat biriminin mensubu olduğunu öğrenen Phillips, “30 ülkeden 100 milyon asker savaşmış ve sadece 13 bin özel harekat ajanı varmış. Bunlar arasında sadece dedemin adı James Bond” diye konuştu. Phillips, patlayıcı madde ve silah konusunda uzman olan dedesinin kuzenlerinden birine “Gerçek James Bond benim” dediğini de söyledi.

Mezarda “James Charles Bond, S.O.E 007, 1906-1995” yazıyor -S.O.E özel harekat biriminin kısaltması.

1964’te ölen Fleming, basit bir isim olsun diye Bond adını seçtiğini söylemişti. Serinin, adı henüz açıklanmayan 25’inci filminin 2020’de vizyona girmesi bekleniyor.

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