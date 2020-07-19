Gey karakterin yer aldığı Netflix'in Türk yapımı dizisi çekimlerden bir gün önce iptal edildi

Netflix’in Türkiye yapımı projelerinden biri olan Şimdiki Aklım Olsaydı dizisi, set başlamadan bir gün önce Netflix tarafından iptal edildi.

Netflix’in Türkiye yapımı projelerinden biri olan Şimdiki Aklım Olsaydı dizisi, set başlamadan bir gün önce Netflix tarafından iptal edildi.

AltyazıFasikül'de yer alan habere göre yönetmenliğini Çağan Irmak ve Umut Aral’ın, yapımcılığını Netflix’in, Türkiye’deki yürütücü yapımcılığını ise Ay Yapım’ın üstlendiği Şimdiki Aklım Olsaydı’nın 2021 yılında Netflix’te gösterilmesi planlanıyordu.

Şirketin diziyi çekimlere bir gün kala iptal etmesinin ardında senaryosundaki yan hikâyelerinden birinde eşcinsel bir karakterin yer almasının yattığı belirtildi.

Dizinin yaratıcısı ve senaristi olan Ece Yörenç Fasikül’e yaptığı açıklamada, “Bir gey karakter nedeniyle dizinin çekimlerine izin verilmediğini ve bunun ilerisi için çok korkutucu” olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, basında çıkan dizide gey bir çiftin seks sahnesi olduğu yönündeki haberlerin gerçekliği yansıtmadığını söyleyen Yörenç, söz konusu karakterin senaryoda herhangi bir fiziki temasta bulunmadığını ve buna rağmen çekimlere izin verilmediğini söyledi.

Bakanlıktan izin alınamayınca gey karakter senaryodan çıkarıldı ama Netflix diziyi iptal etti

Fasikül'ün edindiği bilgiye göre, dizinin yapımcısı Netflix, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, yabancı yapımların yasal mevzuat gereğince alması gereken ‘Yabancı Yapımlar İçin Çekim İzni’ için başvurdu.

Bu iznin çıkmaması ve iznin çıkmama nedeni konusunda bakanlıktan Netflix’e bir gerekçe de sunulmaması üzerine dizinin yaratıcısı Ece Yörenç, tüm ekibin ortak kararıyla çekimlere başlanabilmesi için senaryoda değişiklik yaptı.

Gey karakterin senaryodan çıkarılmasını içeren bu değişikliğin ardından bakanlıktan çekim izni geldi fakat Netflix yetkilileri, 14 Temmuz 2020’de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’yla (RTÜK) bir görüşme yaptıktan sonra diziyi iptal etme kararı aldı. Karar, dizi çekimlere bir gün kala, 15 Temmuz günü ekibe iletildi.

Yörenç, RTÜK’le yapılan görüşme sonrasında şirketin, ileriki projelerini de düşünerek orijinal senaryoda değişiklik yapılmasını prensiplerine aykırı olarak değerlendirmesini bu kararı almasına neden olarak gördüğünü belirtti.

Yörenç senaryoyu Netflix’e teslim ettikten sonra kendisine ödeme yapıldığını ve ayrıca Netflix’in, çekilmemiş 8 bölüm için tüm dizi çalışanlarına ödeme yapma kararı aldığını ve bunu çalışanlara ilettiğini de söyledi. Netflix, iptal kararı sonrası henüz kamuoyuna resmî bir açıklama yapmadı.