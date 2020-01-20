Gezici'ye göre seçimin galibi Tatar

Gezici Araştırma Şirketi de, Nisan ayında yapılacak seçimlerle ilgili olarak anket yaptı. 11-13 Ocak arasında KKTC genelinde, 3 bin 264 kişi ile yapılan ankette; “Seçimleri Başbakan Ersin Tatar kazanacak” ifadelerine yer verildi.

Gezici Araştırma Şirketi de, Nisan ayında yapılacak seçimlerle ilgili olarak anket yaptı. 11-13 Ocak arasında KKTC genelinde, 3 bin 264 kişi ile yapılan ankette; “Seçimleri Başbakan Ersin Tatar kazanacak” ifadelerine yer verildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 34,2’si Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ediyor. Halkın yüzde 28,8’i ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini söylüyor. Yüzde 17,4’ü ise Ana muhalefet lideri Tufan Erhürman’a, yüzde 8,3’ü de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a oy vermek istediğini belirtiyor.

Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ise halkın yüzde 44,8’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini, yüzde 40,6’sı da Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini söylüyor.

2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstersiniz?

Yüzde (%) Ersin Tatar 34,2

Mustafa Akıncı 28,8

Kudret Özersay 8,3

Erhan Arıklı 5,7

Serdar Denktaş 5,6

Tufan Erhürman 17,4 ,

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi 2015’te olduğu gibi büyük olasılıkla ikinci tura kalacak.

Bizim saptamalarımıza göre seçimi ikinci turda az bir farkla da olsa UBP adayı Sayın Tatar kazanacak.

Bunun önümüzdeki süreçte Sayın Tatar lehine daha da netleşmesi mümkündür.

Eğilimler ve UBP’deki toparlanma bunu gösteriyor.

İzlemeye devam edeceğiz.

Tablo 1. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Yarın Milletvekili Seçimi Olsa Oyunu Nasıl Kullanmak İstediğine İlişkin Dağılım

Yarın Milletvekili Seçimi Olsa Oyunuzu Nasıl Kullanırsınız? Yüzde (%) Ulusal Birlik Partisi (UBP) 43,5 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 21,8 Halkın Partisi (HP) 10,5 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 8,1 Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP-YG) 3,1 Demokrat Parti (DP) 5,1 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 7,3 Milliyetçi Demokrasi Partisi 0,6 Toplam 100

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın yarın milletvekili seçimi olsa oyunu nasıl kullanmak istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 43,5’i UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken % 21,8’i CTP’ye oy vermek istediğini ve % 10,5’i HP’ye oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Halka Göre KKTC Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Sorunu Konusunda Nasıl Bir Tutumu Olması Gerektiği ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

KKTC Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Sorunu Konusunda Nasıl Bir Tutumu Olmalı? Yüzde (%) Kıbrıs Türk Halkının çıkarlarını ön planda tutan bir Cumhurbaşkanı 35,6 Federasyonu savunan bir Cumhurbaşkanı 8,2 Bağımsız iki devleti isteyen Cumhurbaşkanı 53,1 Konfederasyon isteyen Cumhurbaşkanı 3,1 Toplam 100

Araştırmaya katılan halkın nasıl bir Cumhurbaşkanı istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 35,6’sı Kıbrıs Türk Halkının çıkarlarını ön planda tutan bir Cumhurbaşkanı istediğini ifade ederken % 53,1’i bağımsız iki devleti isteyen bir Cumhurbaşkanı istediğini ifade etmektedir.

Tablo 3. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstersiniz? Yüzde (%) Ersin Tatar 34,2 Mustafa Akıncı 28,8 Kudret Özersay 8,3 Erhan Arıklı 5,7 Serdar Denktaş 5,6 Tufan Erhürman 17,4 Toplam 100

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 34,2’si Sn. Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 28,8’i ise Sn. Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ve % 17,4’ü Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 4. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstersiniz? Yüzde (%) Ersin Tatar 34,1 Mustafa Akıncı 28,1 Kudret Özersay 7,8 Erhan Arıklı 5,7 Serdar Denktaş 5,2 Tufan Erhürman 17,1 Sibel Siber 2,0 Toplam 100

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 34,1’i Sn. Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 28,1’i ise Sn. Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ve % 17,1’i Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 5. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’na Göre İkinci Turda Hangi Adayın Kazanacağı ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım, (Adaylığı kesin bakılan isimler soruldu)

İkinci Turda Hangi Adayın Kazanacağını Düşünüyorsunuz? Yüzde (%) Ersin Tatar 40,2 Mustafa Akıncı 30,3 Kudret Özersay 6,4 Erhan Arıklı 4,2 Serdar Denktaş 4,7 Tufan Erhürman 14,2 Toplam 100

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre ikinci tura hangi adayların kalacağına ilişkin dağılım incelendiğinde % 40,2’si Ersin Tatar’ın ikinci turda kazanacağını ifade ederken % 14,2’si Tufan Erhürman’ın ve % 30,3’ü Mustafa Akıncı’nın ikinci turda kazanacağını ifade etmektedir.

Tablo 6. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Seçim 2. Tura Kalsa ve Adaylar Sn. Tatar ve Sn. Akıncı Olsa Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Seçim 2. Tura Kalsa Kime Oy Vermek İstersiniz? Yüzde (%) Kararsızların dağıtılmış hali Yüzde (%) Ersin Tatar 44,8 52,5 Mustafa Akıncı 40,6 47,5 Kararsızım 14,6 - Toplam 100 100

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. Tura Kalsa ve adaylar Sn. Tatar ve Sn. Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 44,8’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 40,6’sı Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 7. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Seçim 2. Tura Kalsa ve Adaylar Sn. Tatar ve Sn. Erhürman Olsa Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Seçim 2. Tura Kalsa Kime Oy Vermek İstersiniz? Yüzde (%) Kararsızların dağıtılmış hali Yüzde (%) Tufan Erhürman 33,0 43,8 Ersin Tatar 42,4 56,2 Kararsızım 24,6 - Toplam 100 100

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. tura kalsa ve adaylar Sn. Tatar ve Sn. Erhürman olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 43,8’i Tufan Erhürman’a vermek istediğini ifade ederken % 56,2’si Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 8. Araştırmaya Katılan ve Sayın Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin Suriye’de Gerçekleştirdiği “Barış Pınarı Harekâtı” ile ilgili açıklamalarını Duyan Halkın Bu Açıklama İle İlgili Açıklamalarına Katılıp Katılmamasına İlişkin Dağılım

Sayın Akıncı’nın Açıklamalarına katılıyor musunuz? Yüzde (%) Evet, kesinlikle katılıyorum 30,7 Hayır, kesinlikle katılmıyorum, yanlış bir açıklama oldu 69,3 Toplam 100

Araştırmaya katılan ve Sayın Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği “Barış Pınarı Harekâtı” ile ilgili açıklamalarını duyan Halkın bu açıklama ile ilgili açıklamalarına katılıp katılmamasına ilişkin dağılım incelendiğinde % 30,7’si kesinlikle katıldığını ifade ederken % 69,3’ü kesinlikle katılmadığını ifade etmektedir.

Tablo 9. Araştırmaya Katılan ve Sayın Akıncı’nın Açıklamalarını Yanlış Olduğunu İfade Eden Halk İçin Bu Durum Oy Verme Davranışlarını Etkileyip Etkilemeyeceğine İlişkin Dağılım

Sayın Akıncı’nın Açıklamaları Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Akıncı’ya oy vermenizi etkiler mi? Yüzde (%) oy vermek istiyordum şuan fikrim değişti. 22,5 Önceden oy vermek istiyordum hala istiyorum. 17,1 Zaten oy vermek istemiyordum 48,8 Kararsızım 11,6 Toplam 100

***Bu soruyu açıklamayı yanlış bulan % 69,3’lük kesim cevapladı.

Araştırmaya katılan ve Sayın Akıncı’nın açıklamalarını yanlış olduğunu ifade eden Halk için bu durum oy verme davranışlarını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 22,5’i önceden oy vermek istediğini şuan fikrinin değiştiğini ifade ederken % 48,8’i zaten oy vermek istemediğini ifade etmektedir.

Tablo 10. Araştırmaya Katılan Halkın Kıbrıs Sorunu ile İlgili Nasıl Bir Çözüm Getirilmesi ile İlgili Önerisine İlişkin Dağılım

Kıbrıs Sorununa Nasıl Bir Çözüm Önerisi Getirilmelidir? Yüzde (%) İki ayrı devletli çözüm 81,3 Rumlarla federasyon 10,2 Konfederasyon 8,5 Toplam 100

Araştırmaya katılan Halkın Kıbrıs sorunu ile ilgili nasıl bir çözüm önerisi getirilmesi ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 81,3’ü iki ayrı devletli çözüm önerisi getirilmesi gerektiğini ifade ederken % 10,2’si Rumlarla federasyon önerisi ve % 8,5’i konfederasyon önerisi getirmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Tablo 11. Araştırmaya Katılan Halkın Türkiye’nin Garantörlüğü Konusunda Ne Düşündüğüne İlişkin Dağılım

Türkiye’nin Garantörlüğü konusunda ne düşünüyorsunuz? Yüzde (%) Aynen devam etmeli 80,0 İptal edilmeli 5,2 AB veya BM garantör olmalı 3,0 Kararsızım 11,8 Toplam 100

Araştırmaya katılan halkın Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ne düşündüğüne ilişkin dağılım incelendiğinde % 80’i aynen devam etmesi gerektiğini ifade ederken % 5,2’si iptal edilmesi gerektiğini ve % 3’ü ise AB ve BM’nin garantör olması gerektiğini ifade etmektedir.

Tablo 12. Araştırmaya Katılan Halkın Kıbrıs’ta Türk ve Rum Tarafları Arasında Bir Anlaşma Olacağına İnanıp İnanmamasına İlişkin Dağılım

Kıbrıs’ta Türk ve Rum Tarafları Arasında Bir Anlaşma Olacağına İnanıyor musunuz? Yüzde (%) İnanıyorum 12,4 İnanmıyorum 84,2 Bir fikrim yok 3,4 Toplam 100

Araştırmaya katılan Halkın Kıbrıs’ta Türk ve Rum tarafları arasında bir anlaşma olacağına inanıp inanmamasına ilişkin dağılım incelendiğinde % 12,4’ü inandığını ifade ederken % 84,2’si inanmadığını ifade etmektedir.

Tablo 13. Araştırmaya Katılan Halka Göre Hangi Durumun Daha Gerçekçi Olduğuna İlişkin Dağılım

Şimdi Size Sayacağım Durumlardan Hangisi Daha Gerçekçidir? Yüzde (%) Federal çözüm 11,8 İki ayrı devletli çözüm 60,2 Konfederasyon 3,9 Bugünkü durumun devamı 24,1 Toplam 100

Araştırmaya katılan Halka göre hangi durumun daha gerçekçi olduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde, % 60,2’si iki ayrı devletli çözüm önerisinin daha gerçekçi olduğunu ifade ederken % 24,1’i ise bugünkü durumun devamının daha gerçekçi ifade etmektedir. İki ayrı devletli çözüm ve Bugünkü durumun devamı diyenlerin ikisinin toplamı % 84,3’ü Bağımsız devletten yana isteği görünüyor.

Tablo 14. Araştırmaya Katılan Halkın Sn. Ersin Tatar’a Oy Vermek İsteyip İstememesine İlişkin Dağılım

Sn. Ersin Tatar’a oy verir misiniz? Yüzde (%) Evet, oy veririm 44,3 Hayır, oy vermem 38,4 Belki oy veririm 17,3 Toplam 100

Araştırmaya katılan halkın Sn. Ersin Tatar’a oy vermek isteyip istememesine ilişkin dağılım incelendiğinde % 38,4’ü oy vermek istemediğini ifade ederken % 44,3’ü oy vermek istediğini ve % 17,3’ü belki oy vereceğini ifade etmektedir.

Tablo 15. Araştırmaya Katılan Halkın Sn. Mustafa Akıncı’ya Oy Vermek İsteyip İstememesine İlişkin Dağılım

Sn. Mustafa Akıncı’ya oy verir misiniz? Yüzde (%) Evet, oy veririm 36,9 Hayır, oy vermem 49,6 Belki oy veririm 13,5 Toplam 100

Araştırmaya katılan halkın Sn. Mustafa Akıncı’ya oy vermek isteyip istememesine ilişkin dağılım incelendiğinde % 36,9’u oy vermek istediğini ifade ederken % 49,6’sı oy vermek istemediğini ve % 13,5’i kararsız olduğunu ifade etmektedir.

Tablo 16. Araştırmaya Katılan Halkın Sn. Tufan Erhürman’a Oy Vermek İsteyip İstememesine İlişkin Dağılım

Sn. Tufan Erhürman’a oy verir misiniz? Yüzde (%) Evet, oy veririm 31,3 Hayır, oy vermem 46,5 Belki oy veririm 22,2 Toplam 100

Araştırmaya katılan halkın Sn. Tufan Erhürman’a oy vermek isteyip istememesine ilişkin dağılım incelendiğinde % 31,3’ü oy vermek istediğini ifade ederken % 46,5’i oy vermek istemediğini ve % 22,2’si kararsız olduğunu ifade etmektedir.