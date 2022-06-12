Girne-Alsancak Yolu İçin İhale Açıldı

GİRNE-ALSANCAK YOLU İÇİN İHALE AÇILDI



Girne sahil şeridinin batı bölümündeki önemli altyapı yatırımlarından bir olan Girne-Alsancak

Anayolu II. Etabı’nın tamamlanması için ihale açıldı.

Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılan ihaleye son başvuru tarihi 13 Temmuz 2022

olarak belirlendi. Şartnameye göre yaklaşık 26 milyon TL bedel ayrılan ihaleyi kazanan

firmanın projeyi 180 iş günü içerisinde bitirmesi gerekiyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, çeşitli nedenlerden dolayı bir türlü

tamamlanamayan yolun, yerel kaynaklar kullanılarak açılan ihale ile birlikte tüm altyapısı ile

birlikte tamamlanarak daha güvenli bir şekilde hizmet vereceğini belirtti.

Arıklı, “Girne’nin batısında yaşayan vatandaşlarımız uzun zamandır yolun tamamlanamaması

nedeniyle zaman kaybediyor, fazladan benzin harcıyor ve psikolojik olarak yıpranıyordu.

İkinci etabın tamamlanmasıyla birlikte bu olumsuzluklar bir nebze olsun giderilecek. Bölgeye

ve ülkeye şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Bakan Arıklı, bölgenin trafik sorununa kesin çözümün Alsancak’tan Geçitköy’e kadar olan

güzergaha bölünmüş yol yapılması olduğunu, bu konuda Karayolları Dairesi’nin çalışmalarını

sürdürdüğünü ve en kısa zamanda sonuç alınmasının beklendiğini ifade etti.

Girne Alsancak Bölünmüş Anayolu II. Etap yol yapım işinde, Hasan Uzun Petrol önündeki

dönel kavşaktan Yeşiltepe Benzin istasyonu arasındaki kesiminde eksik kalan işlerin

tamamlanması ve Yeşiltepe Benzin istasyonu ile Yeşiltepe kavşağı arasındaki kesimin

bölünmüş yola çıkarılması sağlanacak.



Altyapı işleri, temel işleri, asfalt işleri, sanat yapıları, trafik güvenliği işleri ve aydınlatma

altyapı işlerinin yanı sıra su ishale ve telekomünikasyon altyapı işlerini de içeren ihaleye,

İnşaat Encümenine Teknik işlerde kayıtlı I. Sınıf Teknik karnesi almış Müteahhitler, bireysel, iş

ortaklığı konsorsiyum oluşturarak katılabilecek.