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Girne-Alsancak Yolu İçin İhale Açıldı

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Girne-Alsancak Yolu İçin İhale Açıldı
Girne-Alsancak Yolu İçin İhale Açıldı

GİRNE-ALSANCAK YOLU İÇİN İHALE AÇILDI


Girne sahil şeridinin batı bölümündeki önemli altyapı yatırımlarından bir olan Girne-Alsancak
Anayolu II. Etabı’nın tamamlanması için ihale açıldı.
Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılan ihaleye son başvuru tarihi 13 Temmuz 2022
olarak belirlendi. Şartnameye göre yaklaşık 26 milyon TL bedel ayrılan ihaleyi kazanan
firmanın projeyi 180 iş günü içerisinde bitirmesi gerekiyor.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, çeşitli nedenlerden dolayı bir türlü
tamamlanamayan yolun, yerel kaynaklar kullanılarak açılan ihale ile birlikte tüm altyapısı ile
birlikte tamamlanarak daha güvenli bir şekilde hizmet vereceğini belirtti.
Arıklı, “Girne’nin batısında yaşayan vatandaşlarımız uzun zamandır yolun tamamlanamaması
nedeniyle zaman kaybediyor, fazladan benzin harcıyor ve psikolojik olarak yıpranıyordu.
İkinci etabın tamamlanmasıyla birlikte bu olumsuzluklar bir nebze olsun giderilecek. Bölgeye
ve ülkeye şimdiden hayırlı olsun” dedi.
Bakan Arıklı, bölgenin trafik sorununa kesin çözümün Alsancak’tan Geçitköy’e kadar olan
güzergaha bölünmüş yol yapılması olduğunu, bu konuda Karayolları Dairesi’nin çalışmalarını
sürdürdüğünü ve en kısa zamanda sonuç alınmasının beklendiğini ifade etti.
Girne Alsancak Bölünmüş Anayolu II. Etap yol yapım işinde, Hasan Uzun Petrol önündeki
dönel kavşaktan Yeşiltepe Benzin istasyonu arasındaki kesiminde eksik kalan işlerin
tamamlanması ve Yeşiltepe Benzin istasyonu ile Yeşiltepe kavşağı arasındaki kesimin
bölünmüş yola çıkarılması sağlanacak.

alsancak-ii-etap-2.jpeg
Altyapı işleri, temel işleri, asfalt işleri, sanat yapıları, trafik güvenliği işleri ve aydınlatma
altyapı işlerinin yanı sıra su ishale ve telekomünikasyon altyapı işlerini de içeren ihaleye,
İnşaat Encümenine Teknik işlerde kayıtlı I. Sınıf Teknik karnesi almış Müteahhitler, bireysel, iş
ortaklığı konsorsiyum oluşturarak katılabilecek.

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