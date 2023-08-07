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Girne Atik Liman’daki zemin işleri için 10 milyon TL’lik bütçe

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Girne Atik Liman’ın restorasyon çalışması sırasında alana beton zemin dökülmesi “tarihi yapılara uygun değil” ikazıyla durduruldu.
Girne Atik Liman’daki zemin işleri için 10 milyon TL’lik bütçe

Girne Atik Liman’ın restorasyon çalışması sırasında alana beton zemin dökülmesi “tarihi yapılara uygun değil” ikazıyla durduruldu. Anıtlar Yüksek Kurulu, beton zemin yerine kullanılacak malzemelerin çakıl taşı olduğunu belirtti, teknik raporunu sundu.  

Bakanlar Kurulu da Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin teknik raporu ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararı sonrası zemin döşeme işleri için yüzde 20’yi aşan ek işlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 10 milyon TL’lik kaynağın, turizm gelir fazlasından kullanılmasına karar verdi.   

Karar şöyle:   

Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı’nın 14.11.2022 tarihli kararına istinaden, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası çerçevesinde yapılan Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esasları ve Usuller Tüzüğünün 93’üncü maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca Eski Eserler ve Müzeler Dairesince hazırlanan teknik rapor çerçevesinde ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararına istinaden zemin döşeme işleri kapsamında yüzde 20’yi aşan ek işler için ihtiyaç duyulan 9.907.873,24 TL +yüzde 10 KDV’nin içinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısında oluşacak olan turizm gelir fazlasının kullanılarak Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı 2023 Mali Yılı bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun Girne Antik Liman Restorasyon Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi.

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