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"Girne Belediyesi'nin Öncülüğünde 'Dönüşen Girne Çevre Projesi' Tamamlandı

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Girne'de Çevre Bilinci Yükseliyor: 'Dönüşen Girne Çevre Projesi' Öğretmenler ve Öğrenciler Arasında Geri Dönüşüm Bilincini Arttırdı
"Girne Belediyesi'nin Öncülüğünde 'Dönüşen Girne Çevre Projesi' Tamamlandı

‘Dönüşen Girne Çevre Projesi’ tamamlandı

Literatürde ‘3R’ olarak bilinen ve Türkçe açılımı ile ‘Azalt, yeniden kullan ve dönüştür’ prensibini öğretmenler aracılığı ile öğrencilere aktarmayı hedefleyen ‘Dönüşen Girne Çevre Projesi’ tamamlandı. Girne Belediyesi Gençlik Meclisi Girişimi ile hayat bulan, ‘Dönüşen Girne Çevre Projesi’, 22 Mart Cuma günü düzenlenen sertifika töreni ile son buldu. Düzenlenen törene Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, proje eğitmenleri, proje koordinatörleri ve okul müdürleri katıldı.

Gönüllü eğitmenler Vijdan Şengör (Teori) ve Irene Raab (Uygulama) eğitmenliğinde süregelen proje, 6 - 20 Mart tarihleri arasında, Girne Belediye sınırlarında bulunan 4 devlet okulunda eğitim veren 54 öğretme verilen eğitim ile hayat buldu. Projenin tamamlanması ile projeye dahil olan 23 Nisan İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Şht. Hasan Cafer İlkokulu ve Mustafa Çağatay İlkokulu’na geri dönüşüm çöp bidonları teslim edilirken; yeniden kullanım’, ‘atık azaltma’ ve ‘kağıt yapımı’ başlıkları ele alındı.

PROJE FELSEFESİ VE HEDEFİ

Doğa ve insan arasında yaratılan ayrışmayı eleştirel olarak ele alıp, çevre değerleri olan bireyler yetiştirmek için gerekli bakış açısını üç sıfatla anlatmayı amaçlayan proje kapsamında; tüketici, üretici ve türetici insanların çevrelerine etkileri, günümüz koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda edinilmesi gereken yeşil beceriler ve kaybedilmemesi gereken meslekler ele alınıyor. Düzenlenen eğitimlerin tamamlanması ile sertifika alan öğretmenlerin, öğrencilerine bu prensipleri, bir eğitim planı dahilinde aktarması hedefleniyor. Yine projenin tamamlanması sonrasında her yıl, ilgili okullarda öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm temalı sergilerin hayat bulması planlanıyor.

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