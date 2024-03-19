Girne Operasyonu: 10 Kilogram Hintkeneviri Ele Geçirildi, İki Şüpheli Tutuklandı

Girne'de gerçekleştirilen Ceylan Operasyonu'nda Narkotik ekipleri, T.E.O. ve C.C.M. isimli iki şüphelinin ikametgahlarında ve araçlarında yapılan aramalarda 10 kilogram 214 gram hintkeneviri ile 355 İngiliz Sterlini nakit para ele geçirdi

Girne'de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Mart 2024 tarihinde saat 14:00 sıralarında gerçekleştirilen Ceylan Operasyonu, önemli bir uyuşturucu tacirini çökertti. Operasyon kapsamında, T.E.O. (E-31) ve C.C.M. (E-27) isimli iki şüphelinin kaldıkları ikametgah ve kullandıkları araçlarda yapılan detaylı aramalarda, şoke edici miktarda hintkeneviri ele geçirildi.

Toplamda 10 kilogram 214 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucunun bulunduğu operasyonda, aynı zamanda hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 355 İngiliz Sterlini nakit para da emare olarak alındı. Operasyon sonucu her iki şüpheli de tutuklanarak adalet önüne çıkarıldı.