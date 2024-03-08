Girne Turizm Limanı'nda Şüpheli Paket: Binlerce Maytap Bulundu

KKTC'ye giriş yapmak isteyen T.G.(E-25), Girne Turizm Limanı'nda polis tarafından yapılan aramada şaşırtıcı bir bulguyla karşılaşıldı. Şahsın eşyalarında yapılan aramada, toplam 3240 adet maytap bulundu.

Girne Turizm Limanı'nda Patlayıcı Madde Bulundu: Binlerce Maytap Ele Geçirildi!

Girne Turizm Limanı'nda, 07 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, KKTC'ye giriş yapmak isteyen T.G.(E-25) isimli şahsın eşyalarında yapılan polis aramasında şok edici bir bulgu ortaya çıktı. Şahsın bagajında ve eşyalarında toplam 3240 adet maytap ele geçirildi. Maytaplar, kanunsuz patlayıcı madde sınıfına girdiği için emare olarak alındı ve şahıs tutuklandı. Ancak, olayın ardındaki nedenler ve maytapların amacıyla ilgili detaylar henüz netlik kazanmış değil.