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Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı,Mersin deplasmanında galibiyet arayacak.

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Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı,Mersin deplasmanında galibiyet arayacak.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ndeki mücadelesini sürdüren Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, 17. haftada Mersin deplasmanında Mersin BŞB ile karşılaşacak.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Üniversitesinin galibiyet elde etmesi açısından önem taşıyan maç, 12 Şubat 2017 Pazar günü, saat 14:00’de Mersin Edip Buran Spor Salonu’nda oynanacak.

 Aydın Uğuz: “Sahada Dikkatli Oynamamız Gereken Bir Maç...”

Mersin BŞB ile önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı antrenörü Aydın Uğuz, ligde galibiyete ve puana ihtiyaç duydukları bir dönemde bu maçı kazanmaları gerektiğini söyledi. Takım oyunu oynarayak kazanmanın yolunu bulacaklarını dile getiren Antrenör Uğuz, “İyi basketbol oynamak istiyoruz. Şansız bir şekilde posizyonlar kaybetmez, hücumda organize olabilir, savunmayı da sıkı tutarsak deplasmandan galibiyet ile dönebiliriz. Önümüzde daha mücadele etmemiz gereken maçlar var. Her maç ve rakip bizim için önem taşıyor. Çalışmalarımızı galibiyet elde etmek yönünde yapmaya devam edeceğiz“ dedi.

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