Girne'de Ardışık Restoran Yangınları

Girne'de Restoran Yangınları: Kebapçı Bilal Usta ve Peri's Fish'te Alevler, Mutfak Eşyalarına ve Yapılara Hasar Verdi, Soruşturma Sürüyor

Girne'de İki Restoranda Ardışık Yangınlar: Kebapçı Bilal Usta ve Peri's Fish'te Alevler, Mutfakları ve Yapıları İsledi!

24 Aralık 2023'te Cengizhanlı Sokak'ta bulunan Kebapçı Bilal Usta restoranında çıkan yangın, baca içinde biriken yağ kalıntılarının alevlenmesi sonucu patlak verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, restoran içerisindeki çeşitli mutfak eşyaları ve elektrik kabloları zarar gördü. Çıkan ısı ve dumandan dolayı mutfağın tavan sıvaları döküldü, duvarlar islenmiştir. Soruşturma devam ediyor.

Aynı gün saat 18:30'da Girne'de Kervansaray'da faaliyet gösteren Peri’s Fish restoranında benzer bir yangın meydana geldi. Restoranın bacasındaki yağ kalıntılarının alevlenmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ancak, yangın mutfak içerisinde bulunan asma tavan parçalarına, kablolar ve havalandırma motoruna zarar verdi. Soruşturma devam ediyor.