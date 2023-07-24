Girne'de bularak hırsızlık

17.07.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne'de, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir binanın basamakları üzerinde bir şahıs tarafından unutulan cüzdan ve içerisinde muhafaza edilen toplam 7.000 TL nakit para ile kartı ve bankamatik kartı çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesine müteakip yütürülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.Ç.(E-50), 23.07.2023 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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