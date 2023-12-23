Girne’de Gerçekleşen Operasyonda Şüpheli Şahsın Üzerinde 14 Gram Kokain Bulundu

Girne'de Gerçekleşen Narkotik Operasyonunda Şahsın Üzerinden 14 Gram Kokain Ele Geçirildi, Tutuklama Gerçekleşti!
22 Aralık 2023 tarihinde akşam saatlerinde Girne'de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, S.A.(E-62) isimli şahsın üzerinde ve kullanımındaki araçta gerçekleştirilen aramada, yaklaşık 14 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir
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