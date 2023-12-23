Girne’de İkametgaha Kasten Hasar ve Mülk Tecavüzü

Girne'de Yaşanan İkametgah Hasarı ve Mülk Tecavüzü Olayında Zanlı Belirlendi: B.P.(E-58) İle İlgili Başlatılan Hukuki Süreç Devam Ediyor!
Kasım ayı ile 02 Aralık 2023 tarihleri arasında meydana gelen olayda, bir ikametgahın bahçe kapısının kasten hasara uğratılarak açılması sonucu yaşanan mülk tecavüzü ve izinsiz girişin ardından, içeriye çeşitli ev eşyalarının yerleştirildiği tespit edildi. Polisin müdahalesiyle başlatılan ileri soruşturmada, zanlı olarak belirlenen B.P.(E-58) aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma süreci titizlikle devam ediyor.
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