Girne'de kaldırımda yürüyen yayalara çarptı

12.08.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Yusuf SEDETALTUN (E-24) yönetimindeki KE 564 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Girne Oto Galeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve kaldırımın bordür taşlarına, trafik levhasına ve elektrik direğinin gergi teline çarptıktan sonra, o esnada kaldırım üzerinde yürümekte olan yaya Emir ADİSHEV(E-22) ve Diova NOMANOVA(K-20)’ya da çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yusuf SEDETALTUN, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nin cerrahi servisinde, yaya Emir ADİSHEV(E-22) ve Diova NOMANOVA(K-20)’ya ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındılar.

Soruştuma devam etmektedir.

