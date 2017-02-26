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Girne'de kavga: 1 kişi yaralandı, hayati tehlikesi var!

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Girne'de kavga: 1 kişi yaralandı, hayati tehlikesi var!
Doğanköy'de yaşanan olayda tahta sopalar ve bıçaklar konuştu...

Polisten edinilen bilgilere göre bugün (26.02.2017) sabah saat 06:00 sıralarında, Doğanköy’de, Sarmaşık Sokak üzerinde bulunan İnandım Sitesi-2 içerisinde, B.G.(E-29)’nin yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle, aynı sitede kalan F.B. (E-20) ve H.B (E35) arasında tartışma çıktı.

 F.B. ve H.B. tasarruflarında bulundurdukları tahta sopa ile B.G’nin kafasına vurarak ciddi şekilde darp ettikleri kaydedildi.

B.G. isim kısaltmalı şahsın ise tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile olay sırasında F.B’yi göğüs kısmından ciddi şekilde yaralayarak cinayete teşebbüs ettiği öğrenildi.  

Olayda ağır yaralanan F.B. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatının ardından Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığı ve hayati tehlikesinin mevcut olduğu bildirildi

B.G. ve H.B. tutuklanmış olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi…

 

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