Girne'de Park Halindeki Araçtan Hırsızlık(Gelişme)

29.07.2023 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, kaldırım üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisinde muhafaza edilen çanta ve içerisinde bulunan toplam 500 ABD doları ile 90 TL nakit para, kimlik kartı, sürüş ehliyeti ve kablosuz telefon kulaklığı çalınması ile ilgili olarak tutuklanan F.P.G.(E-37)’nin yapılan ileri sorgulamasında; 27 ve 28 Temmuz 2023 tarihlerinde, Girne’de park halinde bulunan iki ayrı araç içerisinde de; 2 adet cep telefonu, 650 ABD doları ve 1 adet dizüstü bilgisayar, bilgisayar ait fare, şarj aleti ve çantayı çaldığı tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

