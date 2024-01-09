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Girne’de Polis Kontrolünde Uyuşturucu Bulundu: Şüpheli İki Şahıs Tutuklandı

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Girne’de Polis Kontrolünde Uyuşturucu Operasyonu: Trafikte Durdurulan Araçta Yakalanan Şüpheli İki Şahıs Tutuklandı
Girne’de Polis Kontrolünde Uyuşturucu Bulundu: Şüpheli İki Şahıs Tutuklandı

Girne’de Gerçekleşen Trafik Kontrolünde Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli İki Şahıs Tutuklandı

9 Ocak 2024 tarihinde, sabaha karşı 02:30 sıralarında Girne'de polis tarafından gerçekleştirilen trafik kontrolü, Z.J.M.A.(E-24) adlı araç sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine daha büyük bir operasyona dönüştü. Kontrol maksatlı durdurulan araçta yapılan aramada, üzerinde ve kullanımındaki araçta toplamda yaklaşık 300 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Bahse konu şahıs Z.J.M.A.(E-24) ve araçtaki yolcu S.Z.T.K.(E-26) tutuklanarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli hareketlerin ardında yatan nedenler soruşturulurken, elde edilen uyuşturucu emareleri üzerindeki çalışmalar sürüyor.

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