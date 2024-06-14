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Girne'de Uyuşturucu Operasyonları: İki Kişi Tutuklandı

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Girne'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, H.M. ve M.G. isimli şahısların tasarrufunda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi, her iki şahıs da tutuklandı.
Girne'de Uyuşturucu Operasyonları: İki Kişi Tutuklandı

Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu: Girne'de İki Ayrı Operasyonla Yakalandı 

Girne’de, 13 Haziran 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri ve Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyon sonucunda, uyuşturucu madde bulundurmak suçlamasıyla iki şahıs tutuklandı.

İlk Operasyon:

Saat 19:00 sıralarında gerçekleşen ilk operasyonda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri, H.M. (E-35) isimli şahsın tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit etti. Yapılan aramalarda ayrıca, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi ele geçirildi. Bu bulgular emare olarak alındı ve H.M. tutuklandı. Soruşturma halen devam etmektedir.

İkinci Operasyon:

Saat 22:00 sıralarında gerçekleşen ikinci operasyonda ise, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri, M.G. (E-36) isimli şahsın kullanımındaki araçta ve ikamet ettiği adreste aramalar gerçekleştirdi. Yapılan bu aramalarda, yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Ayrıca, bu olayda da, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi ele geçirildi. Bulunan maddeler ve terazi emare olarak alındı ve M.G. tutuklandı. Bu soruşturma da halen devam etmektedir.

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