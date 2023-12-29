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Girne'de Uyuşturucuyla İlgili Tutuklama

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Girne'de Uyuşturucuyla İlgili Tutuklama: Kontrolde Yakalanan Şahısların Aracında Uyuşturucu Madde Bulundu
Girne'de Uyuşturucuyla İlgili Tutuklama

Girne'de Uyuşturucuyla İlgili Yapılan Operasyonda Yakalanan Şahıslar Tutuklandı: Bedrettin Demirel Caddesi'nde Trafik Kontrolü Esnasında O.B.Ş.(E-20) ve B.C.A.(E-21)'nin Aracında Uyuşturucu Madde Bulundu

29 Aralık 2023 tarihinde saat 01:00 sıralarında Girne'de meydana gelen olayda, Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, O.B.Ş.(E-20) ve yolcu B.C.A.(E-21) üzerinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü bulundu.

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