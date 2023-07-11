  • BIST 6.283,14
  • Altın 1620.609
  • Dolar 26.1062
  • Euro 28.7473
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Girne'den acı haber... 7 yaşındaki Zehra yaşamını yitirdi

» »
Girne’de, 11 Haziran’da oyun pistinde oyun oynadığı sırada ‘aniden’ rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi süren 7 yaşındaki Zehra Vuruşan, hayata gözlerini yumdu.
Girne'den acı haber... 7 yaşındaki Zehra yaşamını yitirdi

Girne’nin Karaoğlanoğlu bölgesinde, 11 Haziran Pazar günü, saat 20.30 sıralarında, bir otelde, ailesi ile birlikte düğün davetlisi olarak bulunduğu sırada rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan 7 yaşındaki Zehra Vuruşan tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.

Polisin soruşturması sürüyor.

Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi, Vuraş’ın vefatı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Vuraş’ın bugün Kozanköy Kabristanlığı’na defnedileceğini açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de yarın elektrik kesintisi olacak06 Temmuz 2023 Perşembe 12:47
  • Girne'de motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden kaçan şahıs tespit edilerek tutuklandı04 Temmuz 2023 Salı 09:50
  • Girne’de bugün elektrik kesintisi yapılacak!04 Temmuz 2023 Salı 08:55
  • Girne - Bellapais düzenli minibüs seferleri başlıyor!03 Temmuz 2023 Pazartesi 13:48
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi Yaşanacak03 Temmuz 2023 Pazartesi 13:27
  • Girne'de Trafik Kazası!03 Temmuz 2023 Pazartesi 12:40
  • Girne’de bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi olacak03 Temmuz 2023 Pazartesi 12:28
  • Dengesini Kaybedip Düştü28 Haziran 2023 Çarşamba 11:04
  • Girne’de Çirkin Olay! 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu!28 Haziran 2023 Çarşamba 09:43
  • Girne'de Vintage & Antika Pazarı ile zamanda yolculuk yaşandı25 Haziran 2023 Pazar 08:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti