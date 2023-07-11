Girne'den acı haber... 7 yaşındaki Zehra yaşamını yitirdi

Girne’nin Karaoğlanoğlu bölgesinde, 11 Haziran Pazar günü, saat 20.30 sıralarında, bir otelde, ailesi ile birlikte düğün davetlisi olarak bulunduğu sırada rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan 7 yaşındaki Zehra Vuruşan tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.
Polisin soruşturması sürüyor.
Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi, Vuraş’ın vefatı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Vuraş’ın bugün Kozanköy Kabristanlığı’na defnedileceğini açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.