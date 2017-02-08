 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.548
  • Altın 148,931
  • Dolar 3,7454
  • Euro 3,9878
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAFenerbahçeli Volkan hakkında soruşturma başlatıldı...

GKMYD, Güzelyurt’a hayvan rehabilitasyon merkezi yapılmasını talep etti

» »
GKMYD, Güzelyurt’a hayvan rehabilitasyon merkezi yapılmasını talep etti
Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (GKMYD) Güzelyurt’a sokak hayvanları için hayvan rehabilitasyon merkezi yapılmasını talep etti.

Dernek yaptığı açıklamada, “Hayvan Refahı Yasası” nın Cumhuriyet Meclisi’nden 4 yıl önce oybirliğiyle geçmesine rağmen bunun gereğinin uygulamada yerine getirilmediğine vurgu yaptı.

“Unutulmamalıdır ki; bu dünyada var olmak başlı başına bir haktır ve en az bizler kadar, bizimle sokakları paylaşan hayvan dostlarımız da hak sahibidir” denilen açıklamada, Güzelyurt’ta bir rehabilitasyon merkezi olmayışının büyük sorunlara yol açtığı belirtildi.

Bölgede faaliyet gösteren restoran ve cafe işletmecileriyle anlaşarak çöpe giden yemek artıklarının sokak hayvanları için ayrılmasının hayata geçirilmesi zor olmayan bir uygulama olduğuna dikkat çekilen açıklamada, GKMYD olarak, hayvanlar için rehabilitasyon merkezi yapılması yönünde atılacak adımın destekçisi olacaklarını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Güzelyurt Kaymakamlığı uyardı30 Ocak 2017 Pazartesi 15:19
  • Anayolda feci kaza! Yaralılar var!29 Ocak 2017 Pazar 10:45
  • Özçınar, buhara medya ödüllerine layık görüldü24 Ocak 2017 Salı 15:03
  • Güzelyurt-Lefkoşa yolunda alkollü sürücü dehşet saçtı!22 Ocak 2017 Pazar 15:17
  • Güzelyurt Tren İstasyonu için çalışmalar başlatıldı19 Ocak 2017 Perşembe 08:53
  • Lapta'da ev yandı11 Ocak 2017 Çarşamba 11:20
  • Güzelyurt'ta otobüste tartıştı, burnunu kırdı!04 Ocak 2017 Çarşamba 11:59
  • Koltuk kavgası yüzünden burnunu kırdı!04 Ocak 2017 Çarşamba 11:30
  • Lefke 6. İlçe27 Aralık 2016 Salı 13:43
  • Özgürgün: "Lefke'nin ilçe olmasıyla bölgeye yatırım gidecek"23 Aralık 2016 Cuma 07:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti