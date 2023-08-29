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Glapsides resturant soyuldu, 1 tutuklu!

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Glapsides resturant soyuldu, 1 tutuklu!
Glapsides resturant soyuldu, 1 tutuklu!

Gazimağusa'da Glapsides Plajı'nda faaliyet gösteren Loof Beach isimli restorandan 76 bin TL nakit para çalındı, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre hırsızlık bu sabah 04.15'te meydana geldi.

Restoranın kapısı açılarak çekmecede muhafaza edilen 76 bin TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, zanlı olarak görülen B.A.(E-34) tespit edilerek tutuklandı.

Zanlının evinde yapılan aramada ise çalınan paraların 59 bin 900 TL'lik kısmı bulunarak emare alındı .

Polisin hırsızlıkla ilgili soruşturması devam ediyor.

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