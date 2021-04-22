Gökçebel ve Eylem'in Aşı Takvimi nedeni ile ilgili istifa ettikleri belirtiliyor

DETAY GAzetesi'nin elde ettiği bilgiye göre, açıklananan sınav takviminin uygulanması için aşı şartını savunan Gökçebel ve Eylem, sendika yönetimine bu taleplerini kabul ettiremediklerinden görevlerinden istifa ettiler.

Gökçebel ile birlikte, aralarında Genel Sekreter Selma Eylem de dahil olmak üzere 5 ismin daha görevlerinden istifa ettikleri iddia ediliyor.

KTOEÖS’den sendika üyelerine SMS olarak gönderilen mesajda ise istifa edenlerin isimleri yazıyor.

“Değerli arkadaşlar, sendikamızda son zamanlarda yaşanan bir takım anlaşmazlıklar nedeniyle Ahmet Karaoğulları, Cemil Cahit Ensari, Selma Eylem, Tahir Gökçebel, Rıfat Can ve Erkan Bulak sendikanın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş;lerdir. Bilginize sunulur.”

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