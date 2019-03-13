  • BIST 102.197
  • Altın 229,703
  • Dolar 5,4704
  • Euro 6,1839
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Gökhan Naim cinayetinde kullanılan tabanca bulundu

» »
Gökhan Naim cinayetinde kullanılan tabanca bulundu
Gökhan Naim cinayetinde kullanılan tabanca bulundu

Gesfi Döviz bürosu sahibi Gökhan Naim'in öldürülmesinde kullanıldığına inanılan bir tabanca bulundu. Olay sırasında Naim'in yanında olan ve içinde para bulunan bir çanta ise kayıp.

Polis, konuyla ilgili açıklamasında, yürütülen soruşturma kapsamında, olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde saldırıda kullanılan tabanca olduğuna inanılan 9 mm çapında bir tabanca bulunduğunu belirtti. Olay esnasında içinde henüz miktarı tespit edilemeyen paraların olduğu çantanın ise saldırgan tarafından çalındığı şüphesi üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da kaza, 2 yaralı09 Mart 2019 Cumartesi 16:43
  • Lefkoşa'da hırsızlık08 Mart 2019 Cuma 17:37
  • Lefkoşa'da arızalı elektrik kesintisi08 Mart 2019 Cuma 10:31
  • Lefkoşa'da, kaza trafiği kilitledi !07 Mart 2019 Perşembe 19:19
  • Dikkat! Lefkoşa'da planlı elektrik kesintisi04 Mart 2019 Pazartesi 11:50
  • Lefkoşa'nın sevilen esnafı vefat etti03 Mart 2019 Pazar 14:22
  • “Vikipedi-LTB Karekod Projesi” hayat buluyor02 Mart 2019 Cumartesi 20:19
  • Kamu-Sen, KTAMS ve Kamu-İş, Pazartesi grevde..02 Mart 2019 Cumartesi 12:00
  • Lefkoşa'da yanıcı madde dökerek aracı yaktılar02 Mart 2019 Cumartesi 11:57
  • Hayvan Üreticileri Lefkoşa'ya girebilecek mi? Polis engelleme mi yapıyor?27 Şubat 2019 Çarşamba 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti