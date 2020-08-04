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Gökhan Özoğuz: Hiçbir zaman hiçbir iktidarın veya muhalefetin sanatçısı olmadım, olmayacağım

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Gökhan Özoğuz: Hiçbir zaman hiçbir iktidarın veya muhalefetin sanatçısı olmadım, olmayacağım
Gökhan Özoğuz: Hiçbir zaman hiçbir iktidarın veya muhalefetin sanatçısı olmadım, olmayacağım

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz "Saray, onlar için 'Yıldız söndürme operasyonları' yapıyor" iddiasına yanıt verdi.

Bergüzar Korel, Murat Boz, Gökhan Özoğuz, Cem Yılmaz gibi isimlerin iktidar tarafından "yasaklılar" listesine alındığı ve iktidara yakın medyada bu isimlere sansür uygulandığı iddia edilmişti.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz söz konusu iddiaya sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Özoğuz, "Kendi adıma; Ben hiçbir zaman hiçbir iktidarın veya muhalefetin sanatçısı olmadım, olmayacağım da. Ben yalnızca halka hizmet edip, halkın sanatçısı olmaktan şeref duyanlardanım. Çünkü sanat halk için yapılır. Tek gerçek halktır!" dedi.

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