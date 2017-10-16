Gönyeli Gençlik Festivali Çarşamba akşamı başlıyor

Gönyeli Belediyesi’nin gençler için 18-21 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği Gönyeli Gençlik Festivali, Çarşamba akşamı Aleyna Tilki konseriyle başlıyor.

Gönyeli Belediyesi tarafından Lefkoşa Merit Hotel’de düzenlenen basın toplantısıyla festivalin etkinlikleri tanıtıldı.

18 Ekim Çarşamba günü başlayacak ve 21 Ekim Cumartesi günü tamamlanacak festivalde kuzey Kıbrıs ve Türkiye’den sanatçı ve gruplar sahne alacak; birçok turnuva ve DJ performansları da festivalde yer alacak.

18 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’de Aleyna Tilki Konseri ile başlayacak festival, 21 Ekim Cumartesi günü Teoman konseri ile tamamlanacak.

Gönyeli Belediye Bulvarı’ndaki tüm etkinlikler ücretsiz izlenecek, ayrıca, festival süresince belediye bulvarında gençlik meydanları oluşturulacak, cafeler yer alacak.

Türkiye’den gelecek sanatçıların yanı sıra ülkemizin sanatçıları da konserler verecek. RAST, Frekans, Strange Union, Arda Gündüz, Fikri Karayel gibi sesler, festivalde konser verecek.

BENLİ: “GÖNYELİ’YE EN İYİ HİZMET”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, basın toplantısında yaptığı konuşmada, tüm meclis üyeleri ve ekibiyle birlikte Gönyeli’ye en ileri hizmeti vermek için çalıştıklarını söyledi.

Hedeflerini başarabilen güçlü bir Gönyeli Belediyesi oluşturduklarını kaydeden Benli, bütçesi ve teşkilat yapısı ile Gönyeli’yi daha da ileriye taşıyacaklarını anlattı.

Bundan sonraki dönemde en iyisi olmak adına daha fazla çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Benli, “Hedefe varmak ve doğru projeksiyona ulaşmak için Red Border Kamuoyu Araştırma Şirketi ile uzun istatistik çalışmaları yapılmıştır. Festivalimiz de sahneye çıkacak sanatçılara kadar gençlere sorularak ve bir araştırma ile oluşturulmuştur. Gençlik Festivali’ni kendi öz kaynaklarımız ile finanse ediyoruz. Bu festivalin diğerlerinden farkları vardır. Kıbrıs’tan en fazla sayıda müzisyenimiz ve sanatçımız sahneye çıkacak. Hem Türkiye’den gelecek sesler hem de ülkemizden seçilen isimler, yaptırdığımız kamuoyu araştırmasının yansımasıdır” dedi.

Festival Programı şöyle:

18 Ekim 2017, Çarşamba: 18.00 DJ Haşim Volkan, 18.30 Tenis Turnuvası Başlangıç, 19.00 Fibera Bikes Show, 21.00 Aleyna Tilki Konseri

19 Ekim 2017, Perşembe: 18.00 DJ Haşim Volkan, 19.00 Grup Frekans Konseri, 20.00 DJ Bora, 20.30 Strange Union Konseri, 21.30 Arda Gündüz ve Alkapon

20 Ekim 2017, Cuma: 18.00 DJ Haşim Volkan, 19.00 Fikri Karayel Konser, 20.00 DJ Behiç, 20.30 Rast Konseri, 21.30 Cosmic Alert Konseri

21 Ekim 2017, Cumartesi: 18.00 DJ Haşim Volkan, 20.00 Lirik Şiir Grubu + Arman Ratip, 21.00 Teoman Konseri, 22.30 Radio Pangea (DJ Set)