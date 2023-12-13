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Gönyeli ve Lefkoşa'da Yangın Felaketi

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Yangın Felaketi: Gönyeli'de Hayvanlar ve Ahırlar, Lefkoşa'da Daire Zarar Gördü, Soruşturma Sürüyor.
Gönyeli ve Lefkoşa'da Yangın Felaketi

12.12.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gönyeli’de ağıllar bölgesinde bulunan bir küçükbaş hayvan ağılı içerisinde, muhtemelen lambanın yere düşüp karton ve tahta talaşlarını tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 2 yavru köpek ile 15 yumurta tavuğu yanarak telef olurken, toplam 75 metrekare ebatındaki 3 adet tahta kümes yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir

 

12.12.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa’da bulunan bir apartman dairesinin oturma odasında, muhtmelen katalitik sobanın gaz hortumunda oluşan gaz kaçağından dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu katalitik soba, halı, tekli koltuk ve akıllı süpürgenin şarj cihazı yanarak zarar görürüken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise balkon kapısının camı çatlamış olup, oturma odasının duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir

 

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