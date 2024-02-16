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Gönyeli'de kadına şiddet... Sevgilisini ve onun arkadaşını darp etti...

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Gönyeli’de meydana gelen olayda hem sevgilisini hem de arkadaşını darp eden D.K tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Gönyeli'de kadına şiddet... Sevgilisini ve onun arkadaşını darp etti...

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Ümit Karagöz mahkemede detayları aktardı.

Polis, olayın 14 Şubat 2024 tarihinde saat 23.30 sıralarında Gönyeli’de Cengiz Topel Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının ilişkilerinde meydana gelen şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartıştığı sevgilisi E.Ç.’yi (K-20) vücudunun muhtelif yerlerine tekme ve tokat atmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının olay esnasında araya giren sevgilisinin arkadaşı Y.Ö.’yü (K-20) de ittiğini, boğazını sıktığını, yerde tekmeleyerek darp ettiğini belirtti. Polis, zanlının ayrıca yatak odasının kapısına yumruk ve tekme atarak, hasara uğrattığını açıkladı.  Polis, şikayetin 15 Şubat 2024 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün Gönyeli’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının daha önce şiddet suçundan hapse mahkum edildiğini, cezası bittikten sonra hakkında ihraç kararı çıkarıldığını ancak Bakanlar Kurulu tarafından bu kararın durdurulduğunu söyledi.

Polis, ihraç kararı durdurulduktan sonra zanlının 27 Ocak 2023 tarihinden 15 Şubat 2024 tarihine kadar ülkede kaçak yaşam sürdüğünü açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

 

 

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