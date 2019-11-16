  • BIST 105.380
  • Altın 270,975
  • Dolar 5,7403
  • Euro 6,3404
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Google'a göğüs dekoltesi cezası

» »
Google geçtiğimiz günlerde oldukça ilginç bir ceza aldı.
Google'a göğüs dekoltesi cezası

Bazı teknolojilerin hayatımızda çok işe yaradığını kabul etmeliyiz. Ancak bazılarının ise kişisel hayatımızı ihlal ettiğini söyleyebiliriz. İşte Google'ın dünyada sokak sokak dolaşan Street View ekibi geçtiğimiz günlerde tam da bu bahsettiğimiz kişisel hayatı ihlal ile ilgili bir davadan dolayı yargılandılar.

Kanada'da yaşanan olayda bir kadın evinin önünde otururken Google Street View ekibi tarafından görüntüleri alınmış. 2009 yılının Mart ayında çekilen bu görüntülerde Maria Pia Grillo isimli kadının dekoltesinin gözüktüğü ve Google'ın bunu umursamadan tüm dünyaya paylaştığını söyledi.

Ayrıca genç kadın bu görüntülerden dolayı utandığını hatta depresyona girdiğini bile iddia etti. Mahkeme bu olay için Google'ın 2,250 Kanada doları ceza ödemesine karar verdi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tosun gibi olan kedisini bagaj bölümüne vermemek için kontrol sırasında zayıf bir kediyle değiştirdi; milleri silindi13 Kasım 2019 Çarşamba 12:20
  • 9 yıl önce ABD'den denize bıraktığı mektuba Fransa'dan yanıt geldi12 Kasım 2019 Salı 11:03
  • Dünyanın en genç üniversite mezunu olması beklenen Laurent 9 yaşında elektrik mühendisi olacak11 Kasım 2019 Pazartesi 12:20
  • Şarkısı Spotify'dan kaldırılan Norm Ender ilk defa konuştu: Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz10 Kasım 2019 Pazar 19:38
  • Japonya'da 'kadın çalışanlara gözlük yasağı' tartışma yarattı08 Kasım 2019 Cuma 22:04
  • Porno sektörü, içerik denetleme konusunda neden Facebook'tan daha iyi?08 Kasım 2019 Cuma 22:03
  • Kedisini ‘şişko olduğu için’ uçağın kabinine almak istemediler08 Kasım 2019 Cuma 21:59
  • Kalıcı dövmelerde kanser riski var mıdır?08 Kasım 2019 Cuma 21:43
  • Bir hapishaneye uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı: Kriminal geçmişini unutturacak yeni aile aranıyor08 Kasım 2019 Cuma 21:30
  • Amazon, tepkiler üzerine ‘babasının küçük s..tüğü’ tişörtünü satıştan kaldırdı08 Kasım 2019 Cuma 21:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti