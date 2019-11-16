Google'a göğüs dekoltesi cezası

Bazı teknolojilerin hayatımızda çok işe yaradığını kabul etmeliyiz. Ancak bazılarının ise kişisel hayatımızı ihlal ettiğini söyleyebiliriz. İşte Google'ın dünyada sokak sokak dolaşan Street View ekibi geçtiğimiz günlerde tam da bu bahsettiğimiz kişisel hayatı ihlal ile ilgili bir davadan dolayı yargılandılar.

Kanada'da yaşanan olayda bir kadın evinin önünde otururken Google Street View ekibi tarafından görüntüleri alınmış. 2009 yılının Mart ayında çekilen bu görüntülerde Maria Pia Grillo isimli kadının dekoltesinin gözüktüğü ve Google'ın bunu umursamadan tüm dünyaya paylaştığını söyledi.

Ayrıca genç kadın bu görüntülerden dolayı utandığını hatta depresyona girdiğini bile iddia etti. Mahkeme bu olay için Google'ın 2,250 Kanada doları ceza ödemesine karar verdi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?