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“Göreve geldiğimde 901 olan personel sayısı bugün 818”

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“Göreve geldiğimde 901 olan personel sayısı bugün 818”
“Göreve geldiğimde 901 olan personel sayısı bugün 818”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin personel sayısının azalmaya devam ettiğini belirtti.

Göreve başladığında 901 olan personel sayısının bugün 818 olduğunu kaydeden Harmancı, bunun işin olumlu yanı olduğunu ve sistemli ve sabırlı şekilde indirmeye devam edeceklerini, olumsuz yanının ise memur çalışan sayısının işçi sayısına dengesinin memur lehine bozulması olduğunu ifade etti.

Bu durumun hizmet alımlarını artırmakta olduğunu belirten Harmancı, ayrıca kadroda zamanında öngörülemeyen, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve şehir planlamacının olmayışının eksikliğinin bulunduğunu ve hizmet alımları ile gerçekleştirebilecekleri oranda bu eksikliği kapatmaya gayret ettiklerini söyledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Siyasette istihdamsız da var olunabileceği ve iş yapılabılabileceği gerçeğini uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

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