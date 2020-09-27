Gözaltına alınan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen: Hırsızlığa geçit vermeyecek bir yol açtık

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 2015 yılındaki Kobani eylemlerine dair başlattığı soruşturma kapsamında 25 Eylül’de gözaltına alınan Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, avukatı aracılığıyla mesaj yayınladı.
Soruşturma kapsamında Kars'tan Ankara'ya götürülen Bilgen, “Kars’ta haksızlığa ve hırsızlığa geçit vermeyecek bir yol açtık. Şehri kim yönetirse yönetsin, Kars’ta yaşayanlar bu yoldan geri dönmeyecektir” mesajı gönderdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.