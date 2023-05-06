Green Card çekilişinde büyük gün geldi

Green Card sonuçları için beklenen gün geldi. Yeşil Kart sonuçları 2023 dvprogram.state.gov internet adresi üzerinden ilan edilecek. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümeti tarafından diğer ülkelerin vatandaşlarına tanınan çalışma ve yaşama hakkı için başvuru süreci 5 Ekim-8 Kasım 2022 tarihlerinde tamamlanmıştı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de evlilik, çalışma ve yaşama hakkına sahip olmak isteyenlerin altı ay önce başvurularını yaptığı Green Card sonuçları DV Lottery ekranı üzerinden ilan edilecek. Onay kodu ve kişisel bilgileri ile Green Card (ABD Yeşil Kart) sonuçlarını öğrenecek olan katılımcılar, ardından diğer işlemlerini tamamlayacak. Gözler şimdi Green Card sonucu sorgulama ekranında. Peki Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? DV Lottery Yeşil Kart sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte DV Lottery Green Card başvuru sonuç ekranı ve ayrıntılar...

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu beklenen tarihin yaklaşmasıyla öne çıkan konulardan oldu. Amerika Birleşik Devletleri‘nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı veren Green Card başvurularının değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra dvprogram.state.gov üzerinden Green Card sonuçları ilan edilecek. Bu sene pasaport şartının da bulunmadığı Green Card başvuru sonuçları 6 Mayıs 2023'te tarihinde yayınlanacak. Başvuru sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DV-2024 Katılımcılar, 6 Mayıs 2023'te öğlen (EDT)'den başlayarak Green Card sonuçlarını öğrenebilecekler. Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.



Geçtiğimiz sene Green Card sonuçları akşam saat 19:00'dan sonra ilan edilmişti. Bu yıl da sonuçların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün. Fakat sitede oluşan yoğunluk nedeniyle sorgulama ekranında gecikmeler yaşanabiliyor.



Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

GREEN CARD NASIL ALINIR?

Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.



Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.