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Güney Afrika'da apartheid rejiminin sonlanmasında rol oynayan Nobel ödüllü başpiskopos Desmond Tutu yaşamını yitirdi

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Desmond Tutu’nun 90 yaşında, Cape Town’da yaşamını yitirdiği belirtildi
Güney Afrika'da apartheid rejiminin sonlanmasında rol oynayan Nobel ödüllü başpiskopos Desmond Tutu yaşamını yitirdi

Güney Afrika'da ırk ayrımcılığı rejiminin (apartheid) son ermesinde önemli rol oynayan Nobel barış ödüllü başpiskopos Desmond Tutu hayatını kaybetti.

Nobel ödüllü başpiskopos Desmond Tutu’nun 90 yaşında,  Cape Town’da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’nın tüm Güney Afrikalılar adına üzüntüsünü dile getirdiği aktarıldı.

“Güney Afrika’nın vicdanı” olarak anılan Başpiskopos Tutu, apartheid rejimin yılması sonrası işlenen suçları soruşturmak ve toplumsal uzlaşma için kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu’na bakanlık etmişti. Başpiskopos Tutu, Güney Afrika'da ırk ayrımcılığına karşı yürüttüğü kampanya dolayısıyla 1984 yılında Nobel Barış Ödülü'ne değer görülmüştü.

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