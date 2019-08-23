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Güney Kıbrıs İran tankeri “Adrian Darya 1” için tedbir alarmına geçti

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Güney Kıbrıs’ın, İran tankeri “Adrian Darya 1’”in aniden bölgeye gelmesi ihtimaline karşı tedbir alarmına geçtiği belirtildi.
Güney Kıbrıs İran tankeri “Adrian Darya 1” için tedbir alarmına geçti

Alithia gazetesi manşetten ve iç sayfada “İran Tankeriyle Gerilim Filmi-Lefkoşa Sorunlardan Kaçınmak İçin Tedbir Alarmına Geçti-Adrian Darya 1 İçin Baş Ağrısı” başlıklarıyla verdiği haberinde,  Güney Kıbrıs makamlarının, İran tanker gemisi konusunda yaşanan uluslararası-diplomatik gerilim çerçevesinde, İran gemisinin aniden bölgeye gelmesi ihtimaline karşı tedbir amaçlı olarak alarma geçtiğini yazdı.

Rum makamlarının, ABD tarafından  “aranan” İran tanker gemisinin, gerek Rum Yönetimi’nden gerekse KKTC makamlarından yakıt ve gıda ikmali talep ederek bazı önkoşullar çerçevesinde bölgeye doğru hareket etmesi konusunda endişelerini dile getirdiğini yazan gazete, Rum tarafınca şu ana kadar resmi olarak teyit edilmesine karşın, ne yönetici şirket ne de İran hükümetince Rum Yönetimi’ne yönelik bir temasın veya imanın yapılmadığını belirtti.

Gazete Rum makamlarının gelişmeleri yakından takip ettiğini, “uykuda yakalanmamak” ve sürprizle karşılaşmamak için ise çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını yazdı.

ABD’nin bölgedeki tüm ülkelere, söz konusu gemiye herhangi bir yardım sağlanmasının terör örgütüne yardım şeklinde addedileceği şeklinde uyarı mesajı gönderdiğini yazan gazete, Amerika’nın uyarısının, Güney Kıbrıs’ın Washington’daki büyükelçiliğine iletildiğini de belirtti.

Habere göre ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği temsilcisi ise dün Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, söz konusu tanker gemiye herhangi bir yardım yapılması, demirlemesine veya ham petrol boşaltmasına izin verilmesi durumunda, ABD tarafından yaptırımlara maruz kalacağını açıkça dile getirdi.

ABD’li yetkili, sayısız Amerikalı’yı ve dünyadaki diğer insanları öldürerek korkunç bir terör kampanyası yürüten “İran Devrim Muhafızları Ordusu’”na yönelik kaynaklara erişime karşı olduklarını belirtti.

“PROTAGON GR’”NİN İDDİASI

Gazete haberinde ayrıca, Yunanistan’da yayımlanan web sitesi “Protagon gr’”yi kaynak göstererek Tahran yönetiminin, gemiyi Türk müttefiklerine ve özellikle KKTC’ye gönderebileceğini de iddia etti.     

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