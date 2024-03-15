Güney Kıbrıs’ta demografik yapı değişiyor

Güney Kıbrıs’ta doğum oranlarındaki azalma ve yabancıların doğum ve nüfus oranının artmasının, demografik yapıda değişiklikler yarattığı belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta doğum oranlarındaki azalma ve yabancıların doğum ve nüfus oranının artmasının, demografik yapıda değişiklikler yarattığı belirtildi.

Alithia gazetesi, “Demografik Bozulma Durmuyor” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta “Kıbrıslı ailelerin” çocuk sayılarında yaşanan düşüş ve Kıbrıslı olmayan yabancıların gerek nüfus gerekse doğum oranlarındaki artışın, demografik yapıyı değiştirmekte olduğunu yazdı.

Gazete, yeni evli Kıbrıslı çiftlerin bir, en fazla iki çocuk yaptıklarını, bunun en büyük sebebinin ise ekonomik zorluklar olduğunu belirtirken 2022 yılı verilerine göre “anne-babası Kıbrıslı olan çocukların doğum oranının yüzde 52 olduğunu” aktardı.

Yine aynı verilere göre “her iki ebeveyni de yabancı olan çocukların doğum oranı ise yüzde 29” olarak kayda geçti.

Gazete, 2023 yılı için de yakın oranların söz konusu olduğunu ve bu yılda doğan 10 bin 508 çocuktan 7 bin 435’sının Kıbrıslı olduğunu belirtirken 10’a 7 oranı devam ederse nüfus değişiminin kalıcı hale gelebileceğini aktardı.

Habere göre DİSİ Milletvekili Prodromos Alambritis gazeteye yaptığı açıklamada, hükümetin bu konudaki önlemlerinin yetersiz kaldığını, özellikle çok çocuklu ailelerin ekonomik anlamda desteklenmeleri gerektiğini vurguladı.