Güney Kıbrıs’ta Dün Akşam Pandemiyle İlgili Yeni Önlemler Açıklandı

Fileleftheros gazetesi, dün akşam konuyla ilgili olarak halka seslenen ve pandeminin kontrol edilemez boyutlar aldığını belirten Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in buna tepki verilmemesi halinde asimetrik sonuçları olacağına atıfta bulunduğunu yazdı.



Gazete, Anastasiadis’in, bazı kısıtlamaların kaldırılmasının rahatlamaya yol açtığını kabul ettiğini de ekledi.

Açıklanan önlemler gazetelerde şu başlıklarla yer buldu:



Fileleftheros’ta “Saat 11’de Eve Kapanıyoruz- Limasol ve Baf’ta Ek Önlemler”; Alithia’da “Mini Lockdown- Koronavirüsüyle Mücadele Yeni Önlemler- Anastasiadis Vatandaşlara bir Baba ve Dede Olarak Hitap Etti- Kasım Ayı Sonuna Kadar Gece 11’den Sabah 5’e Kadar Ev Hapsi- Dün 166 Yeni Vakamız Vardı”; Politis’te “Yeni Önlemler ve Başkanın Yaşlıların Korunması Konusunda Gençlere Çağrısı- Kafalar Gece 11’den Sonra Yine İçerde- Üç Kategoride Önlemler ve Kısıtlamalar- Sokağa Çıkma Yasağı- 166 Yeni Vaka- 5 bin Vaka Barajını Aştık- Sorumluluk Duygusuyla Başaracağız”; Haravgi’de “Bugünden İtibaren Yeni Olağanüstü Önlemler- 166 Vaka Daha ve 57 Kişi Tedavi Altında”