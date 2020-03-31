Güney Kıbrıs'ta mahkumlara elektronik bilekle ev hapsi

Bazı mahkumlar hapis sürelerini elektronik bileklikle ev hapsinde tamamlayabilecek.

Coronavirüs önlemleri çerçevesinde, dün Adalet Bakanlığı’nın bu yönde yaptığı öneri bugün kabine tarafından onaylandı.Alınan karar, 12 aya kadar hapis cezası alıp üçte birini tamamlayan ve 5 yılla kadar hapis cezası alıp yarısını tamamlayan mahkûmları kapsayacak.

Aile içi şiddet, insan ticareti ve sömürüsü ve hüküm giymiş seks suçluları kapsamayacak.

Adalet Bakanlığı’nın önerisi hem merkezi cezaevindeki yığılmaların önüne geçmek hem de olası coronavirüsü vakalarını engellemek için sunulmuştu.