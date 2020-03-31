  • BIST 89.251
  • Altın 337,554
  • Dolar 6,5668
  • Euro 7,1821
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Güney Kıbrıs'ta mahkumlara elektronik bilekle ev hapsi

» »
Güney Kıbrıs'ta mahkumlara elektronik bilekle ev hapsi
Güney Kıbrıs'ta mahkumlara elektronik bilekle ev hapsi

Bazı mahkumlar hapis sürelerini elektronik bileklikle ev hapsinde tamamlayabilecek.

Coronavirüs önlemleri çerçevesinde, dün Adalet Bakanlığı’nın bu yönde yaptığı öneri bugün kabine tarafından onaylandı.Alınan karar, 12 aya kadar hapis cezası alıp üçte birini tamamlayan ve 5 yılla kadar hapis cezası alıp yarısını tamamlayan mahkûmları kapsayacak.  

Aile içi şiddet, insan ticareti ve sömürüsü ve hüküm giymiş seks suçluları kapsamayacak.

Adalet Bakanlığı’nın önerisi hem merkezi cezaevindeki yığılmaların önüne geçmek hem de olası coronavirüsü vakalarını engellemek için sunulmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 357 yolcu dün baf havalimanı’ndan İngiltere’ye uçtu30 Mart 2020 Pazartesi 16:48
  • Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 214’e yükseldi30 Mart 2020 Pazartesi 15:17
  • Kıbrıslı Rumlar sokağa çıkmak için 300 bin SMS gönderdi30 Mart 2020 Pazartesi 14:03
  • Kızılyürek:  Krizleri ‘milli ve yerli’ olarak değil ancak insanlığın bir parçası olarak aşabiliriz.30 Mart 2020 Pazartesi 13:14
  • 357 Yolcu Dün BAF Havalimanı’ndan İngiltere’ye Uçtu30 Mart 2020 Pazartesi 12:49
  • Güney Kıbrıs’ta Korona Virüs Kaynaklı Ölümler 6’ya Yükseldi30 Mart 2020 Pazartesi 11:40
  • Güney Kıbrıs Koronavirüs nedeniyle yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesini hızlandırıyor29 Mart 2020 Pazar 18:13
  • Güney Kıbrıs'ta ölü sayısı 6, 35 yeni Corona Virüs vakası29 Mart 2020 Pazar 18:08
  • Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 179’a ulaştı . Ölenlerin sayısı ise 529 Mart 2020 Pazar 14:34
  • Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 17 yeni vaka tespit edildi29 Mart 2020 Pazar 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti