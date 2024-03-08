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Güney Kıbrıs’ta papaz skandalı… iki papaz taciz ve yolsuzlukla suçlanıyor

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Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Rum kesimine bağlı Fterikudi köyünde bulunan bir manastırdaki iki papazın finansal ve cinsel içerikli bir skandala karıştığı, aynı zamanda papazların insanları dolandırdığından söz edildiği haber verildi.
Güney Kıbrıs’ta papaz skandalı… iki papaz taciz ve yolsuzlukla suçlanıyor

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Rum kesimine bağlı Fterikudi köyünde bulunan bir manastırdaki iki papazın finansal ve cinsel içerikli bir skandala karıştığı, aynı zamanda papazların insanları dolandırdığından söz edildiği haber verildi.

Politis gazetesi manşetten yer verdiği ve diğer gazetelerde de geniş bir şekilde yer alan haberinde, Lefkoşa Rum kesimine bağlı Fterikudi köyünde bulunan “Osios Avvakum” isimli manastırın büyük bir ekonomik ve cinsel içerikli skandalın merkezinde bulunduğunu yazdı.

Manastırda büyük miktarda para bulunduğunu ve manastırın kapandığını kaydeden gazete, Sen Sinod’un ise olaya karıştığından söz edilen manastırın iki papazının görevden alınması gündemiyle bugün toplanacağını ifade etti.

Gazete iki papazın herhangi bir suç işlediklerini kabul etmediklerini de ekledi.

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