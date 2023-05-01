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Güney Kore'de sanat öğrencisi müzede sergilenen muzu yedi: 'Acıkmıştım'

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Güney Kore'de bir sanat öğrencisi, başkent Seul'deki Leeum Sanat Müzesi'nde, sanatçı Maurizio Cattelan'ın enstalasyonunda sergilenen muzu yedi.
Güney Kore'de sanat öğrencisi müzede sergilenen muzu yedi: 'Acıkmıştım'

Öğrenci Noh Huyn-soo, muzu yedikten sonra kabuğunu tekrar duvara yapıştırdı. Noh, "müzeye kahvaltı etmeden gittiğini ve aç olduğunu" söyledi. 

Cattelan'ın "BİZ" adlı sergisinin bir parçası olan "Komedyen" adlı sanat eseri, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Leeum Sanat Müzesi'nde bir duvara koli bandıyla yapıştırılmış bir muzdan oluşuyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, müze daha sonra aynı noktaya yeni bir muz yerleştirdi.

Bir dakikadan uzun süren olayı Noh'un arkadaşı kaydetti.

Müze, yerel basına yaptığı açıklamada öğrenciden tazminat talep edilmeyeceğini açıkladı.

Sergilenen muzun her iki veya üç günde bir değiştirildiği bildiriliyor.

İnternette paylaşılan videolarda, Noh muzu duvardan alırken "Affedersiniz" sesleri duyuluyor. Noh bunlara aldırış etmeden muzu yemeye başlıyor.

Daha sonra kabuğu duvara bantlıyor ve kameraya poz verip oradan ayrılıyor.

Noh daha sonra yerel basına verdiği demeçte, Cattelan'ın çalışmalarını belirli bir otoriteye karşı bir başkaldırı olarak gördüğünü söyledi.

Seul Ulusal Üniversitesi öğrencisi Güney Kore'nin ulusal kamu yayıncısı KBS'ye "Başkaldırıya karşı başka bir başkaldırı olabilir" diyerek eylemini savundu ve şunları söyledi:

"Bir sanat eserine zarar vermek de sanat eseri olarak görülebilir, bunun ilginç olabileceğini düşündüm... (Muz) orada yenmesi için duruyor değil mi?"

Sanatçı Cattelan olaya, "Hiç sorun değil" diyerek yanıt verdi.

Cattelan'ın çalışmasında kullanılan muz daha önce de yenmişti.

Sanat eseri 2019 yılında Miami'deki Art Basel'de 120 bin dolara satılmış ve bunun ardından performans sanatçısı David Datuna muzu yemişti.

Muz hızla değiştirilmiş ve Datuna hakkında başka bir işlem yapılmamıştı.

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