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Güney’de karakolda tutuklu bulunan 17 yaşındaki genç firar etti

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Güney Kıbrıs’ta polis karakolunda tutuklu 17 yaşındaki bir şahıs, küçük bir pencereden kaçarak firar etti.
Güney’de karakolda tutuklu bulunan 17 yaşındaki genç firar etti

Güney Kıbrıs’ta polis karakolunda tutuklu 17 yaşındaki bir şahıs, küçük bir pencereden kaçarak firar etti.

Haravgi gazetesi, Lefkoşa yakınlarındaki “Kokkinotrimitia” köyündeki polis karakolunda sorgulama için tutulan 17 yaşındaki bir gencin, pazar gecesi polislerin dikkat etmediği bir sırada, karakoldaki küçük bir pencereden kaçmayı başardığını yazdı.

Gazete, gencin kaçışından kısa bir süre sonra yakalandığını ve olay hakkında soruşturma başlatıldığını belirtirken son üç yıl içerisinde Güney Kıbrıs’taki karakollardan 20 firar olayının gerçekleştiğini vurguladı.

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