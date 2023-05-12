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Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2023)

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Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2023)
Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2023)

KOÇ

Aileniz ve yakınlarınız için bazı harcamalarda bulunabilirsiniz. Finansal kazançlarla ilgili sizi heyecanlandıran gelişmeler yaşayabilirsiniz. 

 

BOĞA

Tanıdık insanlarla karşılaştığınızda, kendinizi gergin hissetmemeye veya güveninizi kaybetmemeye çalışın. Bugün kendinizi biraz halsiz hissedebilirsiniz. 

 

İKİZLER

Bugün parasal olarak oldukça çetin geçebilir. Alacak borç hesaplarını gerçekçi gözlerle değerlendirmeye bakın derim. 

 

YENGEÇ

Bugün kendinizi pek bir sosyal hissedebilirsiniz. İnternette veya gerçek yaşamda olabildiğin ortada olmanız sizin için güzel gelişmelere neden olabilir. 

 

ASLAN

Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleriniz gündeme gelebilir. 

 

BAŞAK

Çok şey yapma kapasiteniz olduğundan, önünüze çıkan fırsatları değerlendirin. Artık ailenizle oturup çeşitli önemli yaşam konularını tartışabilirsiniz. 

 

TERAZİ

İçinde bulunduğunuz durumlar ile ilgili yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Kariyeriniz ya da geleceğiniz ile ilgili basiretli kararlar almak isteyebilirsiniz 

 

AKREP

Bugün para konusunda biraz düşünün. Enteresan çözümlerle karşılaşabilirsiniz. Kendinizi bu anlamda derleyip toparlamanız mümkün. 

 

YAY

Sonuç beklediğiniz başvurular ile ilgili geri dönüşler alabilirsiniz. Bazı radikal kararlar kapınızda olabilir.  

 

OĞLAK

Toplumsal sınırları aşmaktan uzak durmaya bakın bugün. Kara koyun olmanın alemi yok. Mali durumunuz iyileşecek. Korkmayın derim.  

 

KOVA

İstediğiniz işlere, projelere girişebilirsiniz. Eviniz ya da geleceğiniz ile ilgili birtakım yatırımlar yapabilirsiniz.   

 

BALIK

Özellikle bugün çözülmemiş aile içinde konular varsa bu konular tekrar masaya dökülebilir, ne olursa olsun sağlıklı ve uzlaşıcı bir dil kullanın derim.  

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