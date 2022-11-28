Günlük burç yorumları (28 Kasım 2022)

KOÇ

Geleceğe yatırım yapma amacıyla hareket edebilirsiniz. Toplantılar ve gruplarda bireysel roller üstlenmeniz mümkün

BOĞA

İş arkadaşlarınızdan farklı düşüncelerde olabilirsiniz, özgünlüğünüzü doğru yansıtacağınız alanlarda çalışmalarda bulunabilirsiniz.

İKİZLER

Fikirlerinizdeki özgünlük ile farklı çalışmalara imza atabilirsiniz. Sizi anlayan insanlarla bir arada olmak başarılarınızı parlatabilir.

YENGEÇ

Kalıcı nitelik taşıyan ve sağlam işler ortaya koyabilirsiniz. Derin konulara karşı anlayışlı ve meraklı olabilirsiniz.

ASLAN

Ortaklıkları bir üst seviyeye taşımak, düzenlemek istediğiniz başlıklarla ilgilenmek için uygun. Etki alanınızı genişletmek isteyebilirsiniz.

BAŞAK

İş yerine yenilikçi fikirler getirebilirsiniz. Ekip çalışmalarında bulunmaktan keyif alabilirsiniz ancak farklı fikirlere saygı duymanızda yarar var.

TERAZİ

Kısıtlandığınız ortamlardan uzaklaşarak sevdiğiniz ve keyif aldığınız aktivitelerde bulunabilirsiniz. Kendi alanınızda değişikler yapmanız mümkün.

AKREP

Aile içi iletişim önem kazanabilir, duygusal anlamda koruyucu bir rol üstlenebilirsiniz. Çelişkili durumlar söz konusu olabilir.

YAY

Değiştirmek ve yapılandırmak istediğiniz konularda yakın çevrenizle birlikte hareket edebilirsiniz. Teknolojik aletler ve gelişmeler ilgi alanınıza girebilir.

OĞLAK

Parasal anlamda rahatlatıcı gelişmeler yaşanabilir, lüks ve konfor amaçlı harcamalarda bulunabilirsiniz.

KOVA

Çevrenizi yönlendirip yol göstermekten keyif alabilirsiniz, ikna kabiliyetinizle birlikte yeni anlaşma ve uzlaşmalar söz konusu olabilir.

BALIK

Kendinize dinlenip eğleneceğiniz vakit ayırmanız gerekebilir. Yaşamın temposundan uzaklaşarak iyi hissetmeniz mümkün.