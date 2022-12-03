Günlük burç yorumları (3 Aralık 2022)

KOÇ

Kendi ideallerinizi gerçekleştirmek ve karakterinizi ortaya koymak istediğiniz noktalarda şans sizden yana. Aradığınız desteği çevrenizde bulabilirsiniz.

BOĞA

Kendinizi keşfedebileceğiniz bir alan yaratarak kabuğunuza çekilebilirsiniz. Geçmişin geleceği daha olumlu bir yapıda şekillendirmesine izin verebilirsiniz.

İKİZLER

Sosyal medyada taşkınlıklara dikkat. Kendinizi ifade etme arzunuzdaki yoğunluk ile coşku nabızları arttırabilir.

YENGEÇ

Girişimcilik veya kendi işini yapma konusu gündeminizde olabilir. Kendi bildiğinizi okumaktan yana ısrarlı olabilirsiniz.

ASLAN

İçsel anlamda sahip olduğunuzu düşündüğünüz potansiyeli gerçekleştirme imkanına erişebilirsiniz, sabırlı olmayı öğrenmeniz gereken durumlar olabilir.

BAŞAK

Eşinizle bir olma arzusu, yakınlık gereksinimi doğrultusunda hareket edebilirsiniz. Yüzeysel kaldığınızı düşündüğünüz konular üzerine odaklanabilirsiniz.

TERAZİ

Ortaklı ilişkilerinizde derinleşme arzusu yerini pratik duygulara bırakabilir, hızlı karar alıp hareket etmemenizde fayda var.

AKREP

İş yerine yeni bir soluk getirmek, dönüşümü yönetmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var.

YAY

Keyfekeder hareket ederek maceraya atılmak isteyebilir, derin tutkular peşinde gidebilirsiniz. Aksiyon içerikli faaliyetler ilginizi çekebilir.

OĞLAK

Taşınma ve yer değişikliğine olan merakınız artabilir, aile büyükleri ile uzlaşma sağlayacağınız konularda önünüzün açılması olası.

KOVA

İletişim alanında aktivite, yeni başlangıçlar ve ticari faaliyetler gündeminizde olabilir, seyahat ve mekan değişiklikleri mümkün.

BALIK

Kişisel gelişim ile kendi üzerinize yaptığınız yatırımların sonucunu alabilirsiniz. Daha cesur ve başarılı hissetmeniz olası.